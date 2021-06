Vignola, spiaggia ancora inaccessibile: "Stanziare fondi per realizzare una passerella pedonale"

Tornano ad accendersi i riflettori sulla spiaggia di località Vignola, diventata inacessibile dopo l'intervento contro l'erosione della costa. Problematica già evidenziata da alcuni cittadini, sulla quale è tornato il consigliere regionale del M5S Pietro Smargiassi, firmatario di una mozione presentata al centrodestra e che attende di essere votata nei prossimi giorni.

"Garantire il libero accesso tra le spiagge del nostro territorio – afferma Smargiassi - è indispensabile per rendere fruibile a cittadini e turisti le nostre coste. Per questo ho chiesto, tramite una mozione, di stanziare nuove somme per realizzare una passerella pedonale in località Vignola, nel tratto di spiaggia interessato dagli interventi di messa in sicurezza per le abitazioni. Parliamo di lavori, realizzati dal Comune di Vasto con fondi regionali, che hanno visto il posizionamento di blocchi cementizi per contrastare il moto ondoso che metteva a rischio le proprietà limitrofe. Un intervento necessario e indispensabile – sottolinea - ma che di fatto ha interrotto il passeggio che portava nella spiaggia San Nicola. È quindi fondamentale che sia ripristinata la 'passeggiata' che conduce a quella spiaggia, uno degli angoli più suggestivi della costa vastese".

"Quello dell’accessibilità alle spiagge – sostiene il consigliere regionale - è un tema importante che fa il buono e il cattivo tempo sull'economia turistica di un intero territorio. Per questo ho voluto prevedere nella mia mozione l'impegno affinché, nei futuri stanziamenti che verranno riconosciuti per la messa in sicurezza della costa vastese, sia sempre prevista una quota destinata alla realizzazione di una passerella o di un ponte pedonale a servizio di tratti che potrebbero restare isolati. Siamo davanti a somme risibili per un Ente come Regione Abruzzo – prosegue - ma che si traducono in opere indispensabili per la cura e la promozione del litorale. Mi auguro, come cittadino vastese e come consigliere regionale, che un intervento così semplice nella sua realizzazione trovi presto seguito, a beneficiarne sarà l'immagine di tutto il territorio".