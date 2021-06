Vasto, tornano gli eventi estivi: lunedì la presentazione in municipio

Tornano gli eventi estivi del Comune di Vasto. Dopo lo stop nell'estate 2020 per via dell'emergenza Covid, quest'anno l'amministrazione comunale ha ripreso a stilare il calendario delle manifestazioni.

La presentazione è in programma per lunedì, 21 giugno, alle 9 in municipio.

Intanto, domani mattina, alle 9 nell'Aula consiliare Vennitti, la conferenza stampa per lanciare l'iniziativa intitolata Brodetto e dintorni.