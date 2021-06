Un’esplosione di colori illumina Vasto Marina: completate le scalinate del progetto Onde Artistiche

Con la scalinata che affaccia su corso Zara, che si aggiunge a quella di via Rossini, dipinta dagli studenti del Pantini-Pudente, e a quella situata in prossimità di viale Dalmazia, termina oggi Onde Artistiche, progetto per la riqualificazione urbana che ha dato vita nuova a tre scalinate di Vasto Marina. Una splendida esplosione di colori, realizzata grazie "all'impegno e ad un arduo, ma proficuo, lavoro di gruppo".

A commentare il risultato e ringraziare chi ha collaborato a "colorare" Vasto Marina, i membri del Consorzio Vivere Vasto Marina e il suo presidente, Piergiorgio Molino.

"Tante le persone che hanno collaborato e che vogliamo ringraziare - afferma Molino - a partire dai nostri associati che sostenendo le spese necessarie hanno reso possibile il lavoro, ai tanti ragazzi che hanno collaborato sotto la guida di Davide, Alessio e Valentina dopo e della professoressa Ruberto e della dirigente Orsatti prima. All'amministrazione comunale che ci ha supportato nelle varie autorizzazioni utili e necessarie direttamente e/o attraverso la Consulta o il Progetto Giovani. A chi ci ha aiutato affinché questa idea si realizzasse l'architetto Daniela Spagnoli, il professor De Luca e Rosaria. A tutti loro va la nostra gratitudine per tre punti di Vasto Marina che oggi, completamente rigenerati, vivono di nuova luce".