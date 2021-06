In sup da Martinsicuro a San Salvo: 130 km in mare per scoprire la costa abruzzese

Tappa a Vasto, con arrivo sulla spiaggia di Mottagrossa, per SUP Abruzzo Coastline, un viaggio lungo 130 km, da Martinsicuro a San Salvo, di un gruppo di appassionati di stand up paddle. Questa mattina gli otto viaggiatori "via mare" hanno percorso la penultima tappa del loro viaggio in cui stanno sperimentando una nuova modalità di scoprire il territorio costiero attraverso una disciplina che conquista sempre più appassionati.

Ad ogni tappa i viaggiatori sono stati accolti in strutture ricettive del territorio, per creare una sorte di itinerario adatto a chi vuole esplorare l'Abruzzo e scoprirne tutte le sue bellezze... via mare.

Domani mattina, sempre da Mottagrossa, la partenza dell'ultima tappa che porterà i viaggiatori fino a San Salvo Marina.

Nel video le interviste a Luca Dell'Orletta, di SUP Abruzzo Coastline, e Roberta Presenza, titolare del B&B Il Fratino e la Cicala che ha ospitato i viaggiatori.