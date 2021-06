Il Coro Polifonico Histonium riparte dalla Festa della Musica: il 21 giugno, concerto a San Giuseppe

La ripartenza passa anche dalla musica. E sarà proprio in occasione della Festa della Musica che il Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto" riprenderà la sua attività corale. Lunedi 21 giugno alle ore 21.00 nella Concattedrale di San Giuseppe a Vasto, il coro, guidato dal direttore Luigi Di Tullio, si esibirà in un concerto, il primo dopo lo "stop" imposto dalla pandemia.

"L'evento – spiegano in un comunicato - inserito nel calendario della Feniarco relativo ai concerti che si svolgeranno in tutta Italia in occasione della Festa della Musica, rappresenta una opportunità di ripartenza dopo il lungo periodo di sospensione a causa delle restrizioni imposte dal contenimento della pandemia. La Festa della Musica – proseguono - è una iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali in collaborazione con la Feniarco e le Associazioni Regionali Corali e si tiene nell'ambito della giornata dedicata alla Musica che si festeggia in tutta Europa".

L'ingresso al concerto, realizzato con il patrocinio del Comune di Vasto, è libero, con posti limitati in base alle normative anti-Covid.