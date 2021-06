Pista di pattinaggio, con la nuova illuminazione si completa il progetto di Rigenera Vasto

Sono in corso da questa mattina le attività di installazione del nuovo impianto di illuminazione della pista di pattinaggio nella Villa Comunale di Vasto. L'area, poco meno di un mese fa, è stata riqualificata grazie al progetto di Rigenera Vasto [LEGGI]. Per due giorni adulti e bambini hanno lavorato senza sosta per restituire decoro e bellezza ad un luogo, un tempo molto frequentato, e con il tempo - e l'azione dei vandali - caduto in disuso.

Già in quella circostanza Augusto Delle Donne, presidente dell'associazione, aveva sottolineato come, affinchè la pista di pattinaggio rimessa a nuovo potesse conservare a lungo il suo rinnovato splendore, era necessario munirla di impianto di illuminazione.

E il progetto si completa grazie alla generosità di un'azienda vastese, la Elettro Center di Vasto, che, per iniziativa di uno dei suoi soci, Giuseppe Di Lello, ha donato i nuovi fari, installati dagli operai comunali.

"Siamo molto contenti di aver completato il progetto - commenta Augusto Delle Donne -. Il nuovo impianto di illuminazione è un contributo che questa azienda ha voluto donare a noi e a tutta la comunità. Vogliamo dimostrare che questi interventi di riqualificazione hanno sicuramente ricadute positive anche sul tessuto economico della città, nella speranza che altri operatori economici seguano l'esempio, come in diversi già hanno fatto".