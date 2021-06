"Prendiamoci cura del nostro dialetto", incontro al Genova Rulli con Fernando D’Annunzio

Dopo la serata dedicata alla scoperta della città attraverso i versi dialettali [LEGGI] torna a Palazzo Genova Rulli, in via Anelli a Vasto, un altro appuntamento culturale, dedicato alle tradizioni della città, a cura dell'associazione Vigili del Fuoco in Congedo.

Questa sera, alle 18, ci sarà l'incontro dal titolo "Prendiamoci cura del nostro dialetto". Fernando D'Annunzio, poeta e cultore della lingua dialettale, racconterà "caratteristiche, peculiarità, curiosità e complessità del nostro dialetto". L'incontro sarà impreziosito da declamazioni e proiezioni.

L'ingresso è libero nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.