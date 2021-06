Video di violenze a Vasto Marina, indagano i carabinieri: responsabili identificati

Indagano i carabinieri su una serie di episodi di violenza tra giovanissimi e di danneggiamenti avvenuti di recente a Vasto Marina. Sono diventati virali i video, diffusi su social network e app di messaggistica istantanea, in cui si vedono ragazzi (alcuni dei quali probabilmente neanche maggiorenni) che si accapigliano o compiono atti di vandalismo, non solo di notte.

I militari della Compagnia di Vasto, agli ordini del maggiore Amedeo Consales, hanno identificato tutte le persone coinvolte e stanno svolgendo gli ultimi accertamenti che precedono i provvedimenti.

"Questi video sono in mano alle forze dell'ordine, agli inquirenti", dice in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook il sindaco, Francesco Menna, che avverte: "C'è un sistema di videosorveglianza operante, che registra e manda immagini a chi di dovere". "Sono stati individuati alcuni ragazzi, sono stati rinviati a giudizio, sono stati formulati dei Daspo urbani".

Il Daspo urbano - E' il provvedimento che comporta il divieto di accesso "agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento" e il divieto di stazionamento nelle vicinanze. Può scattare nei confronti di coloro che "abbiano riportato una o più denunce o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope" oppure "per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico". La violazione è punibile con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da ottomila a ventimila euro. Si tratta di misura introdotta dopo l'assassinio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro.

I precedenti - Nelle scorse settimane sono stati arrestati quattro giovani in due distinte serate. Sono accusati di oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale per aver aggredito le forze dell'ordine intervenute a sedare delle risse. Andranno a giudizio il 30 giugno.

Le reazioni - "Una birra, due birre nessuno dice che non vadano bevute, ma fare abuso di alcol crea danni irreparabili alla psiche, alla condotta, al fegato", commenta Menna , che invita i testimoni a inviargli "immagini anonime, che segnalerò subito alle forze dell'ordine".

Intanto, nel mondo politico, Angela Pennetta annuncia per sabato sera un flash mob contro la violenza a Vasto Marina [LEGGI].