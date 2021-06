Nelle notti di Vasto Marina anche il vandalismo: danneggiata la cornice in memoria di Battiato

Nelle notti di Vasto Marina non manca neanche il vandalismo. Dopo i recenti, inquietanti episodi di violenza, un altro gesto folle.

"Ieri sera - si legge sulla pagina Facebook del consorzio Vivere Vasto Marina - qualcuno molto FORTE ha pensato di distruggere la cornice realizzata da Mirella Del Negro in zona Bagnante in omaggio al maestro Franco Battiato, non sapendo che ci sarà sempre qualcuno più DEBOLE di lui pronto a risistemarla". E pubblica la definizione di vandalismo: "Tendenza a distruggere senza necessità e senza ragione, per gusto perverso o per sciocca e malintesa ostentazione di forza, o anche per incapacità a comprendere la bellezza".

Poi il consorzio lancia l'hashtag #sicuridiesserequelliforti?