In attesa del ritorno di NaturArte, a Lentella la mostra "Sogni, utopie e ballerine"

Per il secondo anno, a causa della pandemia, non si terrà il consueto appuntamento con la scultura e la pittura di naturArte a Lentella. Quest'anno però gli organizzatori hanno pensato a una forma ridotta nel rispetto delle regole "che ci dia la possibilità di incontrarci, rivederci e confrontarci", come spiegano Ettore Altieri e Barbara Littore.

Al posto delle due giornate dedicate alla creatività di artisti esperti o alle prime armi, si terrà la mostra Sogni, utopie e ballerine con le opere realizzate da Barbara&Ettore durante il lockdown collegate tra loro in un percorso naturalistico nello splendido scenario dell'ultimo colle d'Abruzzo con la partecipazione dello scultore Gianfranco Gottardi; non mancherà poi l'aperitivo sostenibile.

L'appuntamento è quindi per il 19 e il 20 giugno dalle 11 alle 19 nella Fattoria d'arte "I colli" di Lentella.