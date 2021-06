Il Futsal Vasto riparte dai giovani: stage per i ragazzi delle formazioni under

Il Futsal Vasto guarda già alla prossima stagione e riparte con l'attività del settore giovanile. La società biancorossa ha organizzato il primo di una serie di appuntamenti per coinvolgere nuovi ragazzi che intendono iniziare un percorso nel calcio a 5.

Giovedì 17 giugno sarà il Centro Sportivo San Gabriele a guidare gli allenamenti guidati dai tecnici del Futsal Vasto.

Alle 17 appuntamento per i ragazzi under 15 (nati nel 2007 e 2008), alle 18 gli under 17 (nati nel 2005 e 2006), alle 19 gli under 19 (nati nel 2003 e 2004).

"Ai ragazzi interessati chiediamo di venire al primo stage muniti di materiale sportivo. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dei protocolli vigenti e in massima sicurezza", spiegano dalla società biancorossa. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e contatti

Giampaolo Porfirio - 3497562543

Salvatore Trapani - 3421005362