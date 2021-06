"A forza di rimandare la scelta, il centrodestra si ritroverà senza candidati a consigliere"

A forza di continuare a rimandare la decisione sul candidato a sindaco, il centrodestra si ritroverà senza candidati a consigliere comunale. Lo afferma il capogruppo della Lega, Davide D'Alessandro, dopo aver saputo che i segretari regionali dei partiti non torneranno a confrontarsi oggi, ma lunedì.

"Al peggio sembra non esserci mai fine", commenta l'esponente del Carroccio. "Il centrodestra regionale, stando alle ultime notizia, si aggiorna a lunedì. Tanto, che fretta c'è...

Fino a ieri potevano almeno dirci che non si era deciso nulla neppure per le grandi città, ma ora che per le grandi città si è deciso, il rischio è che Vasto e Lanciano rimangano con il cerino in mano, ultime città italiane a vedersi attribuire uno straccio di candidato".

"Comprendo - afferma D'Alessandro - che i vertici regionali siano super impegnati e che fino a lunedì non abbiano trovato un piccolo spazio per vedersi, magari anche online, ma una domanda dovrebbe assillarli: dopo aver partorito i candidati a sindaco, troveremo ancora i candidati per il Consiglio comunale? Domanda non banale, anzi fondamentale. Il generale è importante, ma senza i soldati non si fa alcuna guerra. È così difficile da capire?".