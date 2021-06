"Spazi di socializzazione, Vasto cosa offre? Si faccia un bike park"

Fare un bike park a Vasto. Questo è l'impegno che un nostro lettore, Giacomo Delle Donne, chiede ai candidati alle elezioni comunali del prossimo autunno. Dopo le discussioni dei mesi scorsi sulle bike lane, ecco un altro tema che riguarda la mobilità sostenibile.

"Mi rivolgo a Zonalocale affinché questo mio pensiero possa essere considerato dai tanti partiti e movimenti civici che sono scesi in campo per le prossime elezioni amministrative. Il mio pensiero è rivolto costantemente ai più giovani rimarcando con fermezza la loro centralità per la valorizzazione del nostro territorio. Francamente, mi sento di bacchettare, ovviamente in maniera benevola, gli aspiranti amministratori locali perché non sento, oppure vorrei sentire di più, parlare di giovani e di cosa si intenda fare per offrire loro una città più attrattiva sotto l'aspetto del sano divertimento, creando presupposti per favorire la socializzazione, quella vera, fatta di vecchi e nuovi amici, senza considerare le strutture private e a pagamento".

"Vasto cosa offre?", chiede Delle Donne. "I nostri attuali amministratori, ma anche gli aspiranti tali, cosa hanno intenzione di fare? Che priorità attribuisco alla tematica in questione? Vorrei tanto vedere in qualche programma elettorale l'intenzione concreta di creare nuove aree pubbliche e la cura, non superficiale, di quelle esistenti. Perché non pensare alla creazione di un parco avventura dove le famiglie potrebbero divertirsi e socializzare? Inoltre, recentemente vedo l'aumento del numero di ragazzi in bici sulle strade di Vasto. Allora perché non mettere loro a disposizione un bike park? Sarebbe un modo divertente ed efficace per consentire ai nostri ragazzi un sano divertimento".