"La Presina solidale", creatività e solidarietà nell’iniziativa del Centro italiano femminile

Creatività fa rima con solidarietà per i volontari del Centro Italiano Femminile (Cif), da anni attivo a Vasto.

L'associazione lancia in questi giorni il progetto "La Presina solidale". Scopo dell'iniziativa è la creazione di presine realizzate con fili di lana o cotone oppure con stoffe di dimensioni e colori scelti secondo la creatività del loro autore. I lavori potranno essere consegnati tutti i sabati, a partire dal 3 luglio, dalle 18 alle 20, nella parrocchia di san Giuseppe a Vasto. Le presine realizzate potranno essere acquistate con un'offerta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

"Molti, che hanno il dono della creatività unito alla manualità – si legge nel comunicato del Cif - sono felici di poter lasciare un segno tangibile del loro operato e, nello stesso tempo, di esprimere la loro solidarietà nei confronti di chi, per diversi motivi, si trova in difficoltà. Il Centro Italiano Femminile, che da anni opera a Vasto in diversi ambiti, auspica una larga e sentita partecipazione di tutte le persone di buona volontà sensibili alle difficoltà di chi affronta situazioni problematiche quotidianamente".

Per avere maggiori informazioni, è possibile rivolgersi ai numeri: 329/3152322, 340/6749215, 349/8018027.