Un anno di Iris Beauty Center: "Grazie a chi mi ha dato fiducia"

Sono giorni di festa per Iris Beauty Center, in via Beato Angelo da Furci a Vasto che, martedì 15 giugno, spegne la sua prima candelina. Un primo e importante traguardo che Maria Grazia Di Cato vuole condividere con tutte le persone che, nei dodici mesi appena trascorsi, le hanno dato fiducia e tanta carica per andare avanti.

Del resto, avviare un nuovo percorso imprenditoriale del bel mezzo di una pandemia non è cosa da tutti. “Ho colto l’opportunità di intraprendere questa nuova attività senza pensarci troppo. In una settimana ho deciso e mi sono lanciata in questa avventura, affrontandola con grande entusiasmo”. Non è stato un percorso semplice, con le norme nazionali e regionali a imporre tempi di apertura e chiusura per i centri estetici. “In questi mesi ho cercato di tenere sempre un filo diretto con le mie clienti”.

L’attività quotidiana è portata avanti da Maria Grazia “puntando a far sentire sempre le persone come a casa propria. Qui troveranno accoglienza, tranquillità, ironia. Il tempo trascorso nel centro estetico deve far star bene e, oltre alla cura e all’attenzione nei trattamenti, ci tengo che l’ambiente sia quello giusto. Il vero segreto della bellezza è rimanere sempre se stessi anche dalla propria estetista”. C’è attenzione a tutte le esigenze dei clienti. “Per questo, oltre ad essere aperti tutti i giorni, abbiamo previsto due aperture prolungate serali, il lunedì e giovedì, così da poter accogliere anche chi ha particolari esigenze legate al lavoro”. È in arrivo anche un’app, Venere, per poter prenotare i propri appuntamenti in maniera molto semplice.

Da Iris Beauty Center si può scegliere tra un’ampia offerta di trattamenti, rivolti a donne e uomini. Servizi manicure e pedicure, massaggi, massaggi riducenti, massaggi rilassanti e decontratturanti, cristalloterapia, talassoterapia, laser per l’epilazione, la radiofrequenza per le rughe. Con l’arrivo della stagione estiva “c’è sicuramente più attenzione all’aspetto. In questo periodo sono molto richiesti i massaggi riducenti. Seguo le clienti con attenzione in questo percorso, dando loro alcune fondamentali indicazioni per raggiungere l’obiettivo desiderato”.

Un percorso affrontato con “tanta serenità. Le regole di sicurezza sono sempre state rispettate al massimo ma senza viverle con apprensione. Ho cercato di far respirare un’atmosfera tranquilla trasmettendo a chi è venuto la massima sicurezza”.

E così, nel momento del primo giro di boa, “ho voluto organizzare un momento, con un aperitivo cenato, per ringraziare tutti i clienti per avermi dato fiducia in questo primo anno di attività, per avermi dimostrato affetto. Iniziare questa nuova attività è stata una sfida. È stato un anno complicato per tutti ma, in cuor mio, sapevo che le cose sarebbero cambiate e ho atteso con fiducia i tempi giusti. E oggi siamo qui, per brindare e andare avanti con grande entusiasmo”.

Iris Beauty Center

di Maria Grazia Di Cato

Via Beato Angelo da Furci, 27 - Vasto

cell. 3271581166

informazione pubblicitaria