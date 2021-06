Leonzio: "Far rispettare le aree pedonali. In caso di danni a persone, ci costituiremo parte civile"

Far rispettare le aree pedonali evitando che il transito delle persone in bici metta a rischio l'incolumità dei pedoni. Lo chiede Paolo Leonzio, presidente dell'associazione Ambiente e Cultura Onlus, all'amministrazione comunale di Vasto.

In una lettera al sindaco, Francesco Menna, Leonzio racconta un episodio del 4 giugno quando, "tra piazza Rossetti e corso de Parma intorno alle 21" si è verificato un "incidente lieve causato da un ciclista ad un pedone. Solo fortunatamente - scrive - il tutto si è risolto con qualche graffio e moltissimo spavento. L'area di riferimento è un luogo dedicato all'esclusivo passaggio pedonale, eccetto il transito dei mezzi autorizzati e forze dell'ordine".

"La circostanza che le biciclette", afferma il presidente dell'associazione, "si trovino a passare per il centro pedonale cittadino ad una velocità molto sostenuta, procurando situazioni di disagio, di potenziale pericolo e di non sicurezza per l'incolumità pubblica non è accettabile, non è tollerabile".

Con la sua missiva, Leonzio vuole "ricordare la responsabilità che grava sul primo cittadino quale amministratore e primus nel governo della città riguardo all'assicurare il rispetto del codice della strada anche in luoghi e spazi destinati ai pedoni". Per questo, l'associazione annuncia l'intenzione "di costituirsi parte civile per tutti i danni subiti e subendi a persone, cose e animali che dovessero derivare da un uso non conforme alla destinazione del luogo".