La Podistica Vasto in gara a Verona con il debuttante Federico Ritenuti

Riparte a pieno ritmo anche la stagione delle corse podistiche e la Podistica Vasto risponde subito presente con un proprio portacolori in gara. "In questo caso a poter dire buona la prima è stato Federico Ritenuti, neo iscritto della Podistica Vasto che ha subito rotto il ghiaccio partecipando alla Giulietta & Romeo Half Marathon tenutasi a Verona. Questa gara si svolge per tradizione a metà febbraio nei giorni di San Valentino ma a causa del Covid è stata rimandata alla giornata di ieri, domenica 13 giugno, quando la situazione pandemica meno critica ha reso possibile organizzarla in totale sicurezza", riferisce Pierpaolo Del Casale, addetto stampa della società biancorossa.

L'evento di Verona ha avuto risonanza internazionale, con circa 4mila atleti alla partenza. "A causa del gran caldo dovuto a questo periodo d'inizio estate, le partenze delle varie ondate (una ogni 10 minuti in base al numero di pettorale) sono state date dalle 7:30 del mattino dopo aver effettuato tutti i controlli di sicurezza. I canonici 21 km della mezza maratona si sono snodati lungo un percorso ad anello che ha abbracciato alcuni dei punti più belli della città scaligera con partenza e arrivo allo stadio Bentegodi invece che in piazza Bra come nelle precedenti edizioni. Una scelta dettata dalla necessità di agevolare il lavoro dei volontari e gli spostamenti degli atleti. Decisamente molto soddisfatto Ritenuti che ha chiuso la sua prima gara con un' ottimo tempo finale nonostante il gran caldo che si sa, non agevola chi partecipa ad una competizione, agonistica e non".

Si avvicina anche una manifestazione non competitiva dedicata a tutti gli appassionati di corsa vastesi. Il 4 luglio ci sarà la Corsa della Rinascita, organizzata dal gruppo podistico I Tapascioni, appuntamento a cui il presidente della Podistica Vasto, Daniele Altieri, invita tutti a partecipare. Sarà "una corsa da fare rigorosamente in gruppo e con tutte le precauzioni anti-Covid del caso, sulla distanza di 10 km per ricordare Tonino Bevilacqua, indimenticato presidente dei Tapascioni ed uno dei fondatori della Podistica Vasto, scomparso alcuni anni fa, a cui sarà dedicata una targa".