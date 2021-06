Dante "incanta" Fonte Nuova, sabato sera l’evento di Madrecultura dedicato al Sommo Poeta

Teatro, musica e un folto pubblico che fa registrare il "tutto esaurito". Sono questi gli ingredienti del successo dell'evento organizzato dall'associazione Madrecultura che, sabato 12 giugno, ha portato Dante nell'area verde di Fonte Nuova a Vasto.

Serata culturale per rendere omaggio al Sommo Poeta nell'anno del 700° anniversario della sua morte, con l'interpretazione del Canto V dell'Inferno in dialetto abruzzese, ad opera del gruppo teatrale "In verso... Abruzzo". Un evento originale, apprezzato dagli oltre 60 spettatori intervenuti, e dal vicesindaco Giuseppe Forte che, nel suo intervento, ha elogiato il lavoro svolto da Madrecultura per la riqualificazione di Fonte Nuova.

"Grande successo per la serata culturale dedicata a Dante – commenta il presidente dell'associazione, Gianluca Casciato -. Come sempre un grazie ai volontari di Madrecultura e al gruppo teatrale 'In verso... Abruzzo', che hanno reso magico un posto già affascinante di suo. Continueremo nell'opera di valorizzazione di Fonte Nuova con altre iniziative culturali. Seguendo la nostra pagina Facebook scoprirete tutte le novità".