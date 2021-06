Beach soccer, dal 2 luglio il torneo alla Beach arena di Vasto Marina

Sarà riservato ai ragazzi nati tra il 2004 e il 2008 la prima edizione del torneo di beach soccer organizzato a Vasto Marina dalla Gianima beach soccer. La competizione si svolgerà nella Beach arena di lungomare Duca degli Abruzzi. In ogni squadra è ammesso un solo fuori quota. Sono aperte le iscrizioni, per cui si possono chiamare i numeri di telefono 349 1345060 e 339 1777177.

Intanto, sempre nella Beach arena, dal 1° luglio al 30 agosto, scuola di beach soccer per due giorni alla settimana con fasce orarie diverse a seconda dell'anno di nascita; è richiesto il certificato di sana e robusta costituzione per attività non agonistiche. Per informazioni: 331 9118794 e 339 1777177.