Alla guida con tasso alcolemico 6 volte superiore alla norma: denunciato un 46enne

Era alla guida della sua auto con un tasso alcolemico elevato, ben 6 volte quello consentito dalla legge, ed è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Per questo un 46enne di nazionalità rumena, residente Scerni, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Vasto.

"Il 46enne, coinvolto in un sinistro stradale nella centrale via Dante Alighieri, sottoposto al test alcolemico mediante etilometro, ha fatto registrare un tasso alcolemico altissimo, pari a 3,26 g/l, ben 6 volte superiore al consentito, motivo per il quale gli è stata ritirata la patente di guida e sottoposto a sequestro amministrativo il veicolo - spiega il capitano Alfonso Venturi, comandante della Compagnia di Atessa - . L’uomo, che è stato deferito all’Autorità giudiziaria di Vasto per guida in stato d’ebbrezza alcoolica, rischia un’ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro, una pena compresa tra 6 mesi e 1 anno, la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni con possibilità di revoca e la confisca del veicolo. Pene raddoppiate qualora venisse accertata una responsabilità nel sinistro".

Altre due persone sono state denunciate dai militari per guida in stato di ebbrezza alla Procura di Lanciano. Le misure sono conseguenti ai controlli disposti nell'ambito di rafforzate misure di prevenzione sulle principali arterie di comunicazione, in particolare lungo la Sp 119 e la SS 652, durante i quali i carabinieri hanno fermato oltre 240 veicoli e controllato circa 300 persone.

"Diverse le sanzioni al Codice della Strada contestate - spiega il capitano Venturi - , con 4 patenti ritirate, tre veicoli sequestrati, di cui uno perchè sprovvisto di assicurazione Rca, mentre diversi utenti sono stati sanzionati per omessa revisione al veicolo e per aver fatto uso del telefono cellulare durante la guida. In totale 45 i punti della patente persi dai vari conducenti sanzionati".