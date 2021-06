"Un’ora e mezza di fila davanti alle Poste per poi sentirsi dire che l’ufficio stava chiudendo"

Hanno protestato le persone che, venerdì mattina a Vasto, davanti alle Poste di via Cavour, si sono messe in fila e hanno atteso il loro turno, che non è mai arrivato. A quel punto, hanno cominciato a protestare. Lo riferiscono alcuni presenti.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, ma era già tornata la calma.

"La gente - racconta M.B. - è rimasta in fila per un'ora e mezza e poi è stata fatta tornare a casa. Dicevano di aver chiuso. Ma c'è gente obbligata a usare questo ufficio postale perché ha delle raccomandate da ritirare. Se uno fa la fila dalle 12.20, anche se fuori e non dentro l'ufficio a causa della norme anti-Covid, è come se avesse il biglietto. Non possono dirgli alle 13.20 di tornare il giorno dopo perché stanno per chiudere".