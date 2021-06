Trofeo Avis Vasto, oltre 200 partecipanti all’appuntamento cicloturistico dedicato ad Angelo Menna

Oltre duecento partecipanti per un evento sportivo che segna un momento di ripartenza. Questa mattina il centro storico di Vasto si è riempito di biciclette per la partenza del 2° Trofeo Avis Vasto, appuntamento cicloturistico organizzato dal Ciclo Club Vasto e dedicato ad Angelo Menna, presidente onorario del club prematuramente scomparso lo scorso 31 marzo. A fine giornata è stata consegnata una targa in suo onore ai figli. Una targa anche per ricordare Giuseppe Iasci, altra figura di riferimento del ciclismo vastese, scomparso ad aprile.

Un percorso di 55 km. lungo le strade del Vastese per tornare a vivere emozioni in gruppo. "Questa è una giornata importante per noi sportivi di tutta la Regione, con la prima manifestazione cicloturistica", ha detto il presidente del sodalizio vastese Antonio Spadaccini, ricordando poi i prossimi appuntamenti dell'associazione sportiva cittadina. Tante le squadre del territorio e i singoli ciclisti che hanno partecipato alla corsa - ad andatura controllata - che si è snodata tra Vasto, Pollutri e Scerni in una bella giornata di sole.

L'intervista ad Antonio Spadaccini



La giornata di sport sulle due ruote è stata dedicata ad Angelo Menna, figura importante per il ciclismo vastese, scomparso lo scorso 31 marzo. A pedalare nel suo nome oggi c'era anche il figlio Rocco, a cui ha trasmesso la passione per le due ruote.

L'intervista a Rocco Menna



All'appuntamento vastese non sono voluti mancare due personaggi del ciclismo abruzzese, come Maurizio Formichetti, referente di Rcs per l'Abruzzo e deus ex machina dei passaggi in Regione del Giro d'Italia e Valentino Sciotti, molto legato ad Angelo Menna.

L'intervista a Valentino Sciotti



L'intervista a Maurizio Formichetti



L'appuntamento sportivo è stato vissuto all'insegna del legame tra Ciclo Club e Avis Vasto, due realtà del territorio che sono da anni dei punti di riferimento nei loro ambiti di azione. I volontari dell'Avis, guidati dal presidente Antonio Pietroniro, erano questa mattina con il loro gazebo in piazza per ricordare, ancora una volta, quanto sia importante la donazione di sangue, soprattutto alla vigilia di un periodo critico come quello estivo.

L'intervista ad Antonio Pietroniro