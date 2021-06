Scontro auto-moto sulla statale 16, due feriti in ospedale

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale oggi pomeriggio a Casalbordino.

Lo scontro tra auto e moto è avvenuto sulla statale 16, lungo il rettilineo che conduce a Casalbordino Lido. Erano circa le 18 quando, per cause che i carabinieri stanno accertando, i due mezzi si sono urtati. Due i feriti.

Sul luogo dell'incidente sono arrivate le ambulanze del 118. Dopo le prime cure sul posto, i medici hanno disposto il trasporto in pronto soccorso. I feriti sono stati trasportati uno all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, l'altro al Renzetti di Lanciano. In base alle prime informazioni, non sono in pericolo di vita.