Auto esce fuori strada alla rotatoria di San Salvo Marina e abbatte un lampione

Ennesimo incidente alla rotatoria di San Salvo Marina sulla statale 16, al confine con Montenero di Bisaccia. Un'Audi, con alcuni giovani a bordo, è uscita fuori strada dopo aver percorso la rotatoria e finendo contro un palo della pubblica illuminazione.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli occupanti della vettura, tutti illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, per mettere in sicurezza la zona, i sanitari del 118 e i carabinieri.