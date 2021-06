Altri due anni in viola: Daniela Sabatino rinnova con la Fiorentina fino al 2023

Dopo tre stagioni in cui aveva cambiato maglia ad ogni fine campionato, passando tra Milan, Sassuolo e Fiorentina dopo la lunga esperienza a Brescia, Daniela Sabatino si ferma a Firenze. L'attaccante di Castelguidone ha rinnovato l'accordo che la lega alla Fiorentina Femminile per altre due stagioni.

Con 22 reti messe a segno in 32 partite giocate non poteva essere altrimenti. Daniela Sabatino è stata preziosa al centro dell'attacco viola oltre a rappresentare, con la sua esperienza, un punto di riferimento per tutta la squadra. Ora la attendono altre due stagioni a Firenze per raggiungere obiettivi importanti. In panchina non ci sarà più mister Cincotta, che ha salutato la squadra ed è sempre più vicino l'arrivo di un'allenatrice esperta come Patrizia Panico.

"Vorrei ringraziare il Presidente Commisso e tutta la dirigenza per la fiducia che mi hanno dimostrato - ha detto la calciatrice abruzzese - . Ho deciso di rimanere a Firenze perché mi hanno fatto sentire importante, insieme vogliamo riscattare l’anno appena concluso e dimostrare che possiamo competere ad alti livelli. Il mio obiettivo è di far bene con la Fiorentina e guadagnare la maglia della Nazionale per gli Europei".

Dopo aver raggiunto il primato delle quindici stagioni consecutive in doppia cifra nella massima serie, Daniela Sabatino non ha certamente l'intenzione di interrompere questa striscia da record, cercando di riportare la Fiorentina a riconquistare un trofeo. Il prossimo sarà anche un campionato che porterà agli Europei femminili in Inghilterra. Per l'attaccante di Castelgudione l'azzurro è una seconda pelle e c'è da star certi che darà il massimo in ogni partita per convincere la ct Milena Bertolini a convocarla per la competizione continentale.