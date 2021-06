Vasto: 27enne ubriaco aggredisce i vigili urbani, un agente finisce al pronto soccorso

Un 27enne è stato arrestato ieri sera dai vigili urbani di Vasto in via Trave. La polizia locale è intervenuta su segnalazione dei vigili del fuoco che, in transito sulla Statale 16 nelle vicinanze dell'intersezione con via Trave, aveva notato un diverbio tra gli occupanti di una Fiat Panda.

Gli agenti intervenuti hanno accertato la presenza di tre persone, due uomini e una donna: C.C. di 27 anni (conducente), un 35enne e una 26enne. "Il conducente dell’autovettura – spiegano il tenente Giuseppe Del Moro, comandante della polizia locale vastese – in evidente stato di ebrezza attraversava ripetutamente la sede stradale mettendo a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada oltre che la sua. Lo stesso inoltre teneva un atteggiamento aggressivo nei confronti della ragazza passeggera del suo veicolo degli agenti intervenuti".

Il giovane, inoltre, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici per rilevare la presenza di sostanze alcoliche mantenendo un atteggiamento aggressivo. Sul posto è intervenuta in ausilio anche una pattuglia di carabinieri.

"Gli operatori di polizia locale intervenuti sul posto – continua Del Moro – hanno tentato più volte di calmarlo, ma lo stesso ha opposto resistenza e un comportamento aggressivo e violento, quindi si è proceduto al fermo e all’accompagnamento al Comando per i relativi adempimenti".

Durante il fermo, un agente ha riportato una lesione, per cui "è stato sottoposto a cure presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vasto".

Stamattina, il 27enne ha partecipato all’udienza per direttissima per le ipotesi di reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza.

Solo qualche giorno fa, il 1° giugno, altri due giovani sono stati arrestati a Vasto Marina; anche hanno reagito con violenza contro i poliziotti intervenuti per sedare la rissa in corso [LEGGI].