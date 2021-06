Podistica San Salvo, memorial "Dino Potalivo" e Corrinsieme rinviati al 2022

Slittano al 2022 il trofeo podistico "Città di San Salvo Memorial Dino Potalivo", giunto alla 16ª edizione, e la Corrinsieme organizzata dall'Arda Onlus (associazione regionale Down Abruzzo) sezione di Vasto.

A comunicare la decisione la stessa Asd sansalvese. "Con la situazione venutasi a creare in ambito sanitario e con il perdurare dell'emergenza Covid-19 – si legge in una nota - la Podistica San Salvo ha preso la decisione di annullare la 16ª edizione del Trofeo Podistico Città di San Salvo-Memorial Dino Potalivo, e la Corrinsieme che era programmata in calendario l'ultimo sabato di giugno.

Già confermato – sottolineano - l'impegno degli organizzatori a riprogrammare l'evento nel 2022, a data da destinarsi ma con l'entusiasmo di sempre. Non è facile prendere una decisione di questo tipo, visto l'affetto ricevuto dai numerosissimi sostenitori. Confidiamo nella comprensione da parte delle istituzioni coinvolte e di tutte le aziende commerciali che hanno dimostrato interesse a supportare l'evento, in particolare il main sponsor Metamer, che ci supporta da oltre 15 anni.

Una situazione critica e contraddistinta dall'incertezza – aggiungono - che ad oggi non consente di portare avanti i preparativi nel migliore dei modi. A questo proposito sarà nostra cura proseguire la sinergia con tutti i nostri sostenitori, aspettando di riabbracciare i nostri fedelissimi partecipanti al fine di ritrovarci tutti insieme in un contesto più sereno".