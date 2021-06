Nel centrodestra lo spettro della scissione. Tagliente: "Hanno perso tutti la bussola"

Col trascorrere delle ore, lo spettro della scissione si aggira sempre più frequentemente nel centrodestra vastese.

Un post pubblicato dall'ex sindaco Giuseppe Tagliente alimenta molte congetture dentro la coalizione tormentata dalla scelta del candidato alla carica di sindaco di Vasto.

Tagliente in mattinata decide di postare su Facebook una frase tratta dal Messaggio alla gioventù del filosofo Julius Evola: "Qualunque cosa accada, le posizioni saranno mantenute, perché in ogni caso parte essenziale deve esserci l’eredità ideale di coloro che ieri, pur sapendo perduta la battaglia, si tennero sul loro posto e combatterono".

A molti sembra l'annuncio di una spaccatura perché l'esponente della Lega vede sfumare la candidatura della consigliera comunale leghista Alessandra Cappa. Infatti, in via ufficiosa, in tutte le forze politiche del centrodestra ormai si dà per assodato che tocchi a Fratelli d'Italia decidere chi debba essere il candidato sindaco [LEGGI].

Contattato da Zonalocale, l'ex presidente del Consiglio regionale pesa le parole: "Spero ardentemente - dice Tagliente - che il centrodestra rinsavisca; non che trovi l'unità, ma che rinsavisca, che è più importante dell'unità. Sono amareggiato e angosciato. Hanno perso proprio la bussola un po' tutti. Una scissione? No comment. Vediamo lunedì come va a finire".