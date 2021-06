A Gissi con il "service learning" la scuola a servizio della comunità

Un percorso per conoscere più da vicino "la realtà che ci circonda". È stato questo l'obiettivo delle uscite sul territorio che gli studenti delle classi 3ª A e 3ª B della Scuola Secondaria di Gissi hanno effettuato nel corso dell'appena concluso anno scolastico 2020-2021.

"Sono state escursioni di tipo prevalentemente naturalistico – spiegano in un comunicato dalla scuola - con osservazione diretta delle specie animali e vegetali, e raccolta di reperti per la composizione di cartelloni descrittivi. Le classi hanno realizzato dei manufatti, ossia dei cartelli descrittivi di ciascuna specie osservata, contribuendo ad abbellire e ad arricchire la passeggiata panoramica di santa Lucia a Gissi.

È stata un'occasione – sottolineano - per conoscere aspetti della propria realtà territoriale e per rafforzare il senso di un'identità culturale che a volte si dà per scontata. La metodologia di lavoro applicata è stata quella del service learning, che punta all'acquisizione di conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità".