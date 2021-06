"Smascherati", l’invito del Gruppo Transumante ad "accettare la vita a colori mostrando il sorriso"

Si intitola "Smascherati" il video, da poco pubblicato, realizzato dal Gruppo Transumante, collettivo musicale dell'Associazione culturale abruzzese Transumanza Artistica.

Per questo nuovo singolo, il Gruppo lascia le sonorità popolari del meridione Italico per sperimentare ambientazioni pop anni '80 con "la presunzione di voler creare un tormentone estivo che ricordi che l'unica possibilità di tornare a 'vivere nella normalità' è accettare la vita a colori mostrando il sorriso, Smascherati dalla paura del virus più pericoloso, quello del pregiudizio". Le ambientazioni pop e la leggerezza della canzone cercano di trasmettere un semplice messaggio: "Rimaniamo bambini dentro e rialziamoci dalle sofferenze".

Il video è stato girato fra le spiagge di Vasto e l'Oasi Lago di Serranella, volutamente con mezzi non professionali per "dare un taglio che riportasse alla memoria gli anni '80". Protagonista del video è la piccola vastese Clara, già apparsa nel primo videoclip del Gruppo Transumante del 2018, "La Mongolfiera". Per la prima volta i componenti del Gruppo, invece, ci mettono la faccia, in tutti i sensi, mostrando quello che per più di un anno è stato negato: il sorriso… Smascherati.