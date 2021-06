Via Verde Bike to Coast. Ecco tutte le puntate del nostro viaggio sulla futura pista ciclabile

Eccoci arrivati alla puntata di riepilogo della rubrica Via Verde - Bike to Coast che ci ha visto scoprire un po' meglio un territorio di enorme valore turistico, storico ed enogastronomico, attraversando la parte di Abruzzo costiera da Pescara a Vasto - San Salvo.





Lo ricordiamo, la Via Verde o “Bike to Coast” è il progetto di infrastruttura cicloturistica abruzzese che collegherà la città di Martinsicuro con quelle di Vasto e San Salvo con 134 km della pista ciclabile costiera tra le più lunghe e paesaggistiche d’Europa.





Come forse avrai notato, abbiamo scelto di dare più spazio a quelli che sono i paesi e i luoghi non direttamente posti sulla pista ciclabile per raccontare il valore culturale, storico, artistico e antropologico che rende unica questa parte di Abruzzo del sud.





Crediamo che questa ciclabile sarà un volano per lo sviluppo turistico di questo territorio, ancora di più nel post pandemia, quando molti equilibri economici stanno cambiando come anche i modi e i tempi di fruizione del turismo.





Durante questo viaggio abbiamo visto mare cristallino, trabocchi, ma anche borghi, scorci, colline, abbiamo incontrato persone, fatto alcuni fuori programma e tanto altro.





Non posso negare che, anche chi vi scrive e che vive in questo territorio da sempre, spesse volte si è trovato davanti a cose nuove, insapettate e meravigliose.





Ci è piaciuto parlare di questi luoghi in un contesto cicloturistico perché siamo fiduciosi e ci auguriamo che la Via Verde - Bike to Coast, in un'ottica di infrastruttura turistica completa e utile al 100%, collegherà l’arteria principale che costeggia il mare sul vecchio tracciato ferroviario con le interessanti e tipiche località sulla collina e nell’entroterra che abbiamo visitato e raccontato.





Immaginiamo delle utili piste ciclabili “a pettine” che permetteranno di raggiungere questi luoghi in semplicità e, soprattutto, in completa sicurezza.

Abbiamo scritto all'inizio di questa rubrica e non possiamo far altro che confermare che: "La Via Verde - Bike to Coast diventerà un vero volano turistico quando sarà il collante tra le varie microeconomie turistiche della zona e quando il cicloturista considera la Costa dei Trabocchi e la Via Verde - Bike to Coast come un territorio unico, unito, abbracciato, che parlerà la stessa lingua di eccellenza turistica, ottima ricettività, prodotti genuini, rispetto della natura e dell’ambiente e dal… sapore d’Abruzzo!".





Con questo augurio ci diamo appuntamento a presto sulla Ciclovia della Costa dei Trabocchi per pedalare verso un futuro turistico che ci avvicinerà alla vera vocazione di questo territorio. Ecco tutte le tappe della rubrica:

Roberto De Ficis

1° tappa - Pescara

2° tappa - Francavilla al Mare

3° tappa - Tollo

4° tappa - Ortona

5° tappa - San Vito Chietino

6° tappa - Rocca San Giovanni

7° tappa - Fossacesia

8° tappa - Torino di Sangro

9° tappa - Casalbordino

10° tappa - Riserva di Punta Aderci

11° tappa - Vasto - San Salvo - 1° parte

12° tappa - Vasto - San Salvo - 2° parte