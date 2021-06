Intitolata al dott. Roberto Festa la Casa dell’infanzia di San Salvo

È stata inaugurata e intitolata al pediatra Roberto Festa questa mattina la Casa dell'infanzia, maternità e adolescenza di corso Cavour a San Salvo. La struttura è quella dell'ex caserma dei carabinieri ristrutturata di recente.

L'intervento ha consentito di preservare la facciata storica dell'edificio, così come prescritto dalla Sovrintendenza. L'ex caserma era della Provincia di Chieti, il Comune l'acquistò per 52mila euro tramite un accordo con l'ente per il riutilizzo di tale somma nelle scuole sansalvesi di competenza provinciale. I lavori sono stati finanziati da 250mila euro di ristoro ambientale dalla Terna e 150mila euro dalle casse comunali. All'interno della struttura, ancora in allestimento, troveranno posto uno sportello di ascolto e counseling genitoriale, servizi di mediazione famigliare e intergruppi rivolti alle coppie separate.

Come detto, la Casa dell'infanzia è stata dedicata al dott. Festa, scomparso solo due settimane fa a causa di un investimento sulla Statale 16, che ha dedicato la propria vita alla cura dei più piccoli "per il bene che ha fatto spesso gratuitamente sempre con grande professionalità – ha ricordato il sindaco Tiziana Magnacca – ricordando a tutti l'alto valore della maternità e dei bambini".

Il primo cittadino ha tagliato il nastro e scoperto la targa insieme alla nipote del medico, Angela Giordano. Presenti per l'occasione anche il delegato Unicef, Arturo Di Cera e gli assessori alle Politiche sociali, Giancarlo Lippis, e ai Lavori pubblici Maria Travaglini.