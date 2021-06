Con le maioliche dipinte dai bambini riqualificata la fontana di San Lorenzo

Nuova vita per la fontana del quartiere San Lorenzo, a due passi dalla chiesa. Ieri mattina è stata inaugurata l'opera realizzata dai bambini della scuola dell'infanzia San Lorenzo, della Nuova Direzione Didattica, che ha permesso di riqualificare un luogo storico del quartiere.

"La storica fontana del quartiere - spiega la scuola - è stata valorizzata con delle meravigliose maioliche realizzate dai bambini dell'Infanzia, in attività laboratoriale con il maestro Giuseppe Buono, nell'ambito del progetto di Istituto AcquaAmicaMia, di cui è referente l’insegnante Paola Melis, inserito nel percorso più ampio di educazione ambientale e di cittadinanza e centrato sul valore dell'acqua".

Questa iniziativa ha avuto un valore artistico ed educativo. "Il filo conduttore del progetto fondato sul valore simbolico dell'esempio di cittadinanza attiva già dalle piccole cose e fin da piccoli, è stato condiviso dalle famiglie che hanno contribuito attivamente alla realizzazione dello stesso in collaborazione con il Comitato di Quartiere, la parrocchia, la Comunità Giovanni XXIII e il Comune di Vasto - spiega la NDD -.

Significativa esperienza di continuità orizzontale e verticale, come sottolineato dalle parole degli alunni della scuola primaria, la condivisione di intenti, la collaborazione che fanno di persone con ruoli diversi una comunità educante che cura i propri bambini. Gli alunni hanno dichiarato di voler essere circondati di bellezza e l’assessore Anna Bosco ha lodato la comunità di San Lorenzo come esempio virtuoso di squadra capace di lavorare per il bene comune".