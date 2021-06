Salvano una tartaruga impigliata in una rete: l’esemplare in difficoltà vicino alla costa

Un tour lungo la Costa dei Trabocchi si è trasformato in una vera e propria operazione di salvataggio. Protagonisti della storia a lieto fine, i membri dell'equipaggio di Abruzzo Skipper che ieri pomeriggio sono riusciti a soccorrere un esemplare di tartaruga rimasto impigliato in una rete da pesca.

"Stavamo rientrando in porto, dopo aver fatto uno dei nostri soliti tour – racconta lo skipper Danilo che, insieme al collega Alessandro, ha guidato le operazioni di soccorso -. Ci siamo fermati vicino Casarsa e, ad un certo punto, lungo la costa abbiamo notato una tartaruga. Di solito quando ci capita di incontrarne degli esemplari, si inabissano subito non appena vedono la barca, ma in questo caso è rimasta tanto tempo a galla e, non riuscendo a capire il motivo di questo comportamento insolito, ci siamo avvicinati e ci siamo accorti che era impigliata in una rete. Siamo riusciti ad agganciare la rete alla barca e a liberare delicatamente la tartaruga che non riusciva ad andare a fondo ma continuava a tornare sempre a galla. Una volta tolta la rete, l'abbiamo vista immergersi e tornare alla libertà".

"Purtroppo – afferma lo skipper - capita di frequente di trovare tartarughe morte sulla spiaggia, e in questo caso abbiamo cercato di fare la nostra parte per riuscire a salvarne un esemplare. Non è la prima volta che ci capita di trovarci coinvolti in questi salvataggi, anche perché in questa zona spesso le reti vengono messe molto sotto costa. Da parte nostra, ci impegniamo sempre a cercare di essere attenti nei confronti del mare: è la nostra casa e dobbiamo averne cura".

Il video dell'intervento: