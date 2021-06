Domenica 13 giugno il 2° Trofeo Avis Vasto "Memorial Angelo Menna"

Il Ciclo Club Vasto torna a pedalare in gruppo sulle strade del Vastese. Domenica 13 giugno, nella giornata mondiale del donatore, si svolgerà la 2ª edizione del Trofeo Avis Vasto. L'associazione sportiva vastese ha voluto dedicare questo appuntamento ad Angelo Menna, ex presidente del sodalizio, scomparso pochi mesi fa.

"Il cicloraduno ad andatura controllata, aperto ai tesserati Fci ed enti riconosciuti dal CONI, sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme anticovid vigenti", spiegano gli organizzatori.

Domenica l'appuntamento è alle 7.30 in piazza Barbacani a Vasto, per il completamento delle operazioni di iscrizione e registrazione. Alle 9 la partenza della pedalata lungo un percorso lungo 55 km. che attraverserà Vasto, Cupello, Monteodorisio, Scerni e Pollutri per fare poi rientro a Vasto, con arrivo previsto in piazza Rossetti alle 12.30.

Per informazioni e iscrizioni

Antonio - 3482414258

Claudio - 3296277846

Michele - 3356581322