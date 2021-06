Area sgambamento cani, i cittadini in azione per ripulirla: "Chiediamo maggiore cura"

Da questa mattina un gruppo di cittadini si sta dando da fare per ripulire l'area sgambamento cani della circonvallazione Histoniense. Muniti di guanti, sacchi, tagliaerba e rastrelli, i proprietari dei cani hanno deciso di rendere più decorosa quell'area frequentata da loro e da tanti altri cittadini.

"Questa è l'unica area dedicata ai cani della città - spiegano - e non è molto curata. Per questo abbiamo deciso di dedicare una mattinata alla sua pulizia". Sono diverse le problematiche riscontrate, dalla chiusura dei cancelli alla mancanza di illuminazione, alla poca cura del verde. "Spesso qui vengono gettate polpette avvelenate o veleno per topi che, rimanendo nascosti nella vegetazione, sono molto pericolosi - raccontano i volontari -. Basterebbe un po' di cura in più per rendere quest'area accogliente. E poi torniamo a chiedere più aree sgambamento cani in città".