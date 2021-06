Apre AMO Fishfood: il self-service per una pausa pranzo sostenibile e gustosa

Da sabato 12 giugno, a Vasto, in via Paradiso 5 il nuovo concept di pausa pranzo a base di pesce da AMO fishfood.

Grazie all’inventiva del giovane e intraprendente Marco Zaccaria lo storico locale di famiglia, un tempo ex ristorante Olimpo – sede di generazioni di banchetti per le occasioni speciali delle famiglie del vastese – si rigenera con un concetto tutto nuovo di self service e di pausa pranzo sostenibile.

“Sono la quarta generazione di ristoratori e albergatori”, ci spiega Marco,“ ho voluto proseguire questa tradizione di famiglia apportando però delle modifiche innovative sia al menù di pesce sia all’idea di ristorante”. E infatti le innovazioni sono molteplici e davvero interessanti, a partire dalla linea green ed ecologica che si percepisce da subito all’interno del locale: legno, piante, muschio stabilizzato, un’oasi verde ideale per pranzare sia nei tempi della pausa pranzo dall'ufficio, sia per chi vuole concedersi una coccola in più e preferisce rilassarsi, sia all’interno del locale che nell’area verde esterna allestita con tavoli e ombrelloni.

Anche il menù avrà una tonalità più green. Il protagonista indiscusso sarà il pesce locale, ma verrà ampiamente accompagnato dai contorni a base di verdure a km 0 della zona e dai primi e secondi. In più, sarà presente una piccola chicca, qualcosa di nuovo ma che in città più grandi è diventato già da tempo un piatto sfizioso simbolo di pause pranzo gustose e leggere: la poke bowl. Un insieme di riso, verdure e pesce che prende spunto dalla tradizione giapponese e da quella della cucina hawaiana, sarà disponibile, esclusivamente per questo piatto, anche l’asporto. Il beverage è anch’esso non lasciato al caso: per chi ha piacere di accompagnare il pranzo con un buon calice sarà possibile gustare degli ottimi vini selezionati sia locali che da altre zone dell’Abruzzo.

Il locale sarà aperto a pranzo, dalle ore 12 alle 15, dal lunedì al sabato e offrirà sempre menù aggiornati in base al pescato del giorno e alla verdura di stagione, la modalità prevalente sarà quella del self-service “smart”: vedo, scelgo e vengo servito, mentre per i primi verrà effettuato il servizio al tavolo in modo da far arrivare le pietanze cotte al punto giusto per mantenere la qualità impeccabile, ma sempre rispettando i tempi in caso di orario prefissato per il ritorno a lavoro.

Tutto quello che dovete fare, da sabato 12 giugno, quando il ristorante aprirà le sue porte per la prima volta, è concedervi una pausa pranzo differente da Amo Fishfood.

Pagina facebook: Amo Fishfood

Pagina Instagram

Indirizzo: Via Paradiso 5, Vasto, CH

Per prenotare: 340 0040647