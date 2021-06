"Strade urbane dissestate, qui i nuovi asfalti non li abbiamo visti"

"Ci sono strade di serie A e strade di serie B". Nelle ultime settimane è una frase che abbiamo sentito pronunciare molte volte dai residenti di quelle zone di Vasto in cui il piano asfalti non è arrivato. È vero che la città ha 377 chilometri di strade: 198 di urbane, 130 di vicinali a carico del Comune, 28 di provinciali e 21 chilometri di statale 16. Metterle a posto tutte in una volta è impossibile, soprattutto perché i soldi non bastano. Ma la domanda che sentiamo spesso è questa: perché, in cinque anni, nessuno a pensato anche a noi?

Un lettore di Zonalocale, Massimo Di Vincenzo, ha scattato una serie passando sulle vie Alfieri, Zanella, Vittorio Veneto, Conti Ricci e a Vasto Marina. Le pubblichiamo.