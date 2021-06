Scontro sulla statale 16 a Casalbordino, motociclista portato a Pescara in eliambulanza

È stato trasportato in eliambulanza a Pescara l'uomo di 43 anni che, oggi pomeriggio, poco prima delle 17, è rimasto coinvolto in un incidente sulla statale 16 in territorio di Casalbordino.

Al km 498.200, in località Santo Stefano, c'è stato l'impatto tra un veicolo commerciate e lo scooter Piaggio Beverly guidato dal 43enne, per cause al vaglio della polizia stradale di Lanciano. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, valutando gravi le condizioni del motociclista, ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza.

L'elicottero del 118 ha quindi raggiunto la zona dell'incidente e, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il 43enne all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Il giovane, operaio della Sevel originario della provincia di Caserta, è rimasto sempre cosciente ma ha riportato diversi traumi e fratture nella caduta.

Il traffico è rimasto a lungo bloccato per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Nel tardo pomeriggio la circolazione è ripresa regolarmente.