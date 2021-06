Dopo tre anni riapre il sovrappasso pedonale di San Salvo Marina

A poco meno di tre anni di distanza riapre il sovrappasso sulla Statale 16 che collega via Andrea Doria a contrada Stazione e al complesso Icea a San Salvo Marina.

Il passaggio pedonale era stato chiuso nel 2018 dopo le forti scosse di terremoto che avevano colpito il Molise alla metà del mese di agosto a seguito delle verifiche dei vigili del fuoco. La chiusura si era resa necessaria, come successivamente spiegò l'assessore ai Lavori pubblici Maria Travaglini in consiglio comunale, per il cattivo stato manutentivo dell'opera che necessitava di nuova pavimentazione e ringhiere.

Da oggi, quindi, il passaggio pedonale torna transitabile.