Discariche ovunque: i furbetti della differenziata inquinano via San Rocco e via Incoronata

"In via San Rocco e in via Incoronata la situazione non è migliorata", racconta Michele Bosco mostrando foto e video di immondizia gettata in zone periferiche di Vasto. "L'apertura dell'isola ecologica non ha fermato l'inciviltà", fa notare il presidente del comitato Terre di Punta Aderci, l'associazione dei residenti della parte nord della città. "Continuiamo scoprire, giorno dopo giorno, cumuli di rifiuti".

Sono ancora molte le persone che preferiscono non differenziare il pattume rischiando una multa fino a 620 euro per abbandono illecito di rifiuti. Nei casi più gravi, quando si creano discariche abusive di rifiuti speciali, l'illecito diventa penale. Gli inquinatori si sono fatti furbi e non lasciano più elementi identificativi, come ha ammesso nei giorni scorsi il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro [LEGGI]. E le fototrappole sono troppo poche per coprire tutti i punti in cui i cittadini denunciano la presenza di ammassi di immondizia.

Il video di Michele Bosco: