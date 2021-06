Ct Vasto, Luca La Palombara si conferma campione regionale under 12

Arrivano tante soddisfazioni dai campionati giovanili, che si sono disputati a Francavilla al Mare, per i ragazzi del Cirtcolo Tennis Vasto.

Nella categoria under 12 Luca La Palombara si è confermato per il terzo anno consecutivo campione regionale, dopo aver superato in finale Luca Pomilio, di San Giovanni Teatino, con il punteggio di 6-1/7-5.

In under 16 Michele Prisciantelli ha raggiunto la semifinale, fermato solo dal vincitore del torneo e tra i migliori in Italia, Andrea Rossi Principe ,del Circolo Tennis Lanciano. Punteggio finale 7-6/6-1, con un primo set combattuto e giocato ad alta intensità.

Nella categoria under 13 Alessandro Scalzo si è spinto fino alla finale e, dopo aver sconfitto uno dei favoriti, Achille Prato di Alba Adriatica, si è dovuto arrendere per 6-3/6-0 solo contro Davide Ciaschetti di Sambuceto, testa di serie numero 1 del torneo.

Il Circolo Tennis Vasto ha accolto con soddisfazione questi risultati. Complimenti estesi anche al direttivo presieduto da Gabriele D'Ugo e allo staffa tecnico guidato dalla Maestra Nazionale Marianna Perpetua. "Questi successi testimoniano l'ottimo lavoro svolto e gli sforzi che sta facendo la dirigenza per garantire un futuro tecnico e sportivo alla scuola tennis del Circolo Tennis Vasto Antonio Boselli, malgrado le ben note difficoltà logistiche", spiega una nota del sodalizio.

Prosegue l'attività dei campionati a squadre giovanili: esordio con vittoria per la squadra Under 14 composta da Luca La Palombara e Alessandro Scalzo, qualificazione alla seconda fase regionale raggiunta dalla squadra Under 16 composta da Michele Prisciantelli e Emanuele Grassi.