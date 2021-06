Auto contro camion sull’A14, tre chilometri di coda tra Termoli e Vasto

Camion contro auto nel primo pomeriggio di oggi sull'A14 tra i due caselli di Vasto. Un automobilista è morto [LEGGI].

In direzione nord il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora e si è formata una coda di circa tre chilometri tra Termoli e Vasto sud.

L'incidente è avvenuto al chilometro 452. Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso. La Protezione civile è intervenuta a distribuire acqua agli utenti in coda.

"In alternativa, chi viaggia verso Pescara può uscire a Vasto Sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a vasto Nord", informa la società Autostrade per l'Italia. Sul posto, i mezzi di soccorso, la polizia stradale di Vasto sud e gli addetti alla manutenzione del tratto autostradale.

In aggiornamento