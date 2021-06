Nuova proroga alla Arcotur, dal 1° luglio i parcheggi a pagamento a San Salvo Marina

Per il secondo anno a San Salvo Marina i parcheggi a pagamento scatteranno dal primo luglio. Le strisce blu, che resteranno in vigore fino al 31 agosto, saranno gestite dalla Arcotur che ha ottenuto una nuova proroga dopo la scadenza della gestione nel 2019.

A confermarlo a zonalocale.it è l'assessore al Turismo del Comune di San Salvo, Tonino Marcello. Le tariffe, in virtù della proroga, resteranno invariate: il costo sarà di 15 euro per l'abbonamento stagionale per i residenti, 5 euro quello stagionale per i residenti over 65, 14 euro a settimana o 3 euro al giorno per i non residenti e 0,50 centesimi all'ora per il tagliando del parcometro. A breve saranno rese note le modalità per l'acquisto dei tagliandi.

Dopo la stagione estiva alle porte, si dovrà procedere a un nuovo bando, ma prima bisognerà stabilire il numero di parcheggi che dovranno essere gestiti che potrebbe subire una variazione.