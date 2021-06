L’11 giugno l’intitolazione al dottor Festa della Casa dell’infanzia, maternità e adolescenza

Si svolgerà venerdì 11 giugno alle 10 la cerimonia di intitolazione al dottor Roberto Festa della Casa dell'infanzia, maternità e adolescenza di San Salvo. Il consiglio comunale di San Salvo, due giorni dopo la tragica scomparsa del 69enne pediatra a seguito di un investimento, aveva approvato la proposta del sindaco Tiziana Magnacca di dedicargli i rinnovati locali della ex stazione dei carabinieri in corso Garibaldi.

Il nome del dottor Festa sarà così per sempre legato a quel mondo dell'infanzia a cui ha dedicato tutta la sua vità. La cerimonia del prossimo 11 giugno sarà una nuova occasione per ricordare con affetto un professionista e un uomo che tanto ha fatto per la sua comunità.