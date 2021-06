Imprese, tecnologia e digitale, a Vasto un evento per presentare la piattaforma Abruzzo Blockchain

Nasce dalla collaborazione tra Confindustria Chieti Pescara, AssoVasto e Associazione Vastese della Stampa 1957 l'evento "Il futuro digitale delle imprese è già qui". Le potenzialità del digitale e della tecnologia blockchain per le imprese abruzzesi, il funzionamento della nuova piattaforma ABC-Abruzzo BlockChain, le esperienze degli imprenditori che la hanno già adottata, gli strumenti a disposizione delle imprese che vogliono aggiornare le competenze digitali e finanziare la formazione: sono questi i temi che verranno affrontati nel corso dell’evento phygital in programma giovedì 10 giugno alle ore 11.30 nella sede di Confindustria a Vasto, in corso Mazzini 641. L'incontro potrà essere seguito anche via webinar. Per partecipare sarà necessario iscriversi all'evento mediante il modulo online: https://it.surveymonkey.com/r/ABC_Vasto_10giugno

"L'evento – spiegano gli organizzatori in un comunicato - costituirà l'occasione per conoscere 'ABC Abruzzo Blockchain, Tutela – Promuovi - Espandi', una piattaforma particolarmente adatta alle PMI e aperta, dunque, a tutte le aziende del territorio delle province di Chieti e Pescara, che permette loro di creare un certificato digitale di autenticità partendo dalla storia del prodotto ed è una valida opportunità per la valorizzazione del made in Italy sui mercati internazionali, dando nuovo impulso alle strategie di marketing fondate sul valore ed offrendo al consumatore un nuovo canale diretto con l'azienda, aumentando la fidelizzazione". Maggiori informazioni sulla piattaforma sono reperibili all'indirizzo https://www.abruzzobc.it.

Parteciperanno all'incontro: Silvano Pagliuca, presidente Confindustria Chieti Pescara, Alessandro Grassi, presidente AssoVasto e Giampaolo Di Marco, presidente dell'Associazione Vastese della Stampa 1957. Gli interventi riguarderanno le potenzialità del digitale e della tecnologia blockchain per le imprese"; la piattaforma ABC Abruzzo BlockChain: presentazione tecnologia, funzionalità, testimonianze; e la digitalizzazione: aggiornare le competenze e finanziare la formazione. A moderare l'evento Luigi Spadaccini, giornalista, consigliere OdG Abruzzo, consigliere Associazione Vastese della Stampa.