Doppio primo posto per Davide e Nicola Bozzelli al "To Dance Open" di Biella

Doppia affermazione per Davide e Nicola Bozzelli nella competizione To Dance Open che si è svolta lo scorso fine settimana al palazzetto dello sport di Biella.

Nella gara internazionale PalaPajetta, i fratelli vastesi hanno conquistato il primo posto nella specialità Salsa Shine Duo Man classe A 16 oltre e nell'Italy Salsa Summit. Quest'ultimo successo è particolarmane importante perchè permetterà a Davide e Nicola Bozzelli di partecipare al prossimo World Salsa Summit che si svolgerà a Miami.

Per Nicola Bozzelli è arrivato anche il secondo posto nella Combinata Caraibica 28/34 classe A1 insieme a Deborah D'Alessandro. "Torniamo a casa con grande soddisfazione. I portacolori della BozzyBro' Academy hanno preso parte alla competizione classificandosi in tutte le finali con ottimi piazzamenti. La nostra personale sfida, ormai da anni, è far appassionare più persone possibili, sia giovani che adulti, alla danza sportiva".

I prossimi appuntamenti saranno i Campionati Italiani di Rimini e il World Salsa Summit a Miami.