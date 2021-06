"Spaccio, risse e degrado: l’ex stazione di Vasto Marina è come le favelas"

Istituire il turno di notte della polizia locale, di cui va rinforzato l'organico. Riqualificare la vecchia stazione ferroviaria di piazza Fiume, che "da anni è diventata zona di spaccio, aggressioni e degrado". Sono le richieste dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, al sindaco di Vasto, Francesco Menna.

“Molti di questi disdicevoli accadimenti hanno riguardato la zona della ex stazione FS di Piazza Fiume, che il 7 giugno è stata scenario della aggressione di un giovane; Nei giorni scorsi il sindaco di Vasto è stato convocato dal prefetto di Chieti, per individuare soluzioni idonee al ripristino della sicurezza e dell’ordine pubblico a Vasto Marina e in tutta la città.”

I due esponenti del partito di Giorgia Meloni annunciano un'interpellanza in Consiglio comunale e ricordano che, “oltre ai problemi strutturali dovuti al vandalismo, permane il degrado e la desolazione della zona della ex stazione ferroviaria che, invece di essere un luogo sicuro, curato e accogliente per i cittadini e turisti che fruiscono dei parcheggi ivi ubicati, è ormai ridotta alla stregua di una favelas brasiliana, rifugio sicuro per i malavitosi di ogni tipo". Intanto, "i lavori della Via Verde continuano a languire, nonostante la promessa che saranno ultimati entro il 30 giugno 2021".

Nel documento da discutere in Aula consiliare, Suriani e Prospero chiedono "quale sia stato il contenuto del colloquio del sindaco con il prefetto, quali le soluzioni individuate, quali le proposte della amministrazione comunale per tutelare l’ordine pubblico; quando e se verrà istituito il turno di notte della polizia locale, quando e come verrà rinforzato l’organico; quali provvedimenti intende prendere l’amministrazione per ridurre il livello di insicurezza e degrado dell’area della ex stazione di piazza Fiume, già oggetto in questi ultimi anni di diverse interpellanze e interrogazioni del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e se intende ripristinare e potenziare l’illuminazione dell’area e se intende munirla di videosorveglianza".