Un altro atto di violenza a Vasto Marina: ragazzo aggredito finisce in ospedale

Un altro episodio di violenza a Vasto Marina. Stanotte un giovane è stato aggredito nella zona della vecchia stazione ferroviaria. Il ragazzo è finito all'ospedale San Pio da Pietrelcina. Le sue condizioni non sono gravi.

"L'episodio è avvenuto dopo la mezzanotte tra il parcheggio dell'ex stazione e Stella Maris", racconta il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia dei carabinieri di Vasto. Dunque il fatto si è svolto dopo lo scattare del coprifuoco, che fino a ieri era alle 23 e da oggi, con l'ingresso dell'Abruzzo in zona bianca, è abolito.

"Non si tratta tecnicamente di una rissa, ma di un'aggressione", spiega l'ufficiale. "Il giovane, che ha una ventina d'anni ed è di origini marocchine, si trova in ospedale. Non è in pericolo".

I militari stanno cercando di acquisire informazioni per capire come si siano svolti i fatti, ma per aprire un'inchiesta è necessaria una querela di parte.

Non sono una novità i litigi violenti nell'area di risulta dello scalo ottocentesco, chiuso definitivamente nel 2005. Residenti e commercianti ne hanno segnalati diversi nelle scorse settimane. Di recente, due venticinquenni sono stati posti ai domiciliari e poi liberati in attesa di giudizio per una rissa tra una quarantina di persone avvenuta proprio in quella zona. Sono accusati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. "Entrambi hanno chiarito la loro posizione", ha detto il loro avvocato, Massimiliano Baccalà. L'udienza è fissata per il 30 giugno.