La Vallecena non si arrende: "Valutiamo il ricorso in Consiglio di Stato"

La Vallecena srl percorrerà ogni strada per realizzare la discarica da 150mila metri cubi per rifiuti speciali. Ad annunciarlo è la stessa società dell'imprenditore vastese Gianni Petroro con un breve comunicato dopo l'accoglimento da parte del Tar dell'Aquila del ricorso del Comune di Furci.

"La società Vallecena srl – si legge nella nota – prende atto degli esiti della sentenza emessa dal Tar Abruzzo sede di L’Aquila e, come accade in ogni dinamica processuale, provvederà a fare le proprie valutazioni in merito alla sua impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato. La società è comunque soddisfatta della circostanza che la sentenza non abbia in alcun modo censurato la legittimità dell’iniziativa progettuale e imprenditoriale che, come tale, rimane fattibile. In tal senso, quindi, la società seguirà ogni opportuna iniziativa utile, processuale e amministrativa, che permetta la realizzazione del progetto".